Medallas de oro y plata: Santa Teresa 1796 recibió premios en Estados Unidos

Esta semana se anunciaron los ganadores de tres competencias importantes en el mundo de la coctelería, en las que Santa Teresa 1796 salió victorioso al ganar medalla de oro en el USA Spirits Ratings, además sumó medalla de oro en New York World Spirits Competition (NYWSC) y medalla de plata en su primera participación en The Travel Retail Masters.

“En esta ocasión Santa Teresa 1796 es premiada en dos de los mercados foco para el negocio, Estados Unidos y Reino Unido, esto nos llena de orgullo porque además es la primera vez que el NYWSC nos otorga la medalla de oro y reconoce la calidad del ron venezolano”, dijo Alberto C. Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa.

En la edición 2022 del USA Spirits Ratings, Santa Teresa 1796 obtuvo 90 puntos y obtuvo la medalla de oro. Esta competencia cuenta con un panel de 21 jueces, considerados líderes en compradores de bebidas espirituosas de alto nivel y con responsabilidades directamente relacionadas a la compra comercial actual.

En USA Spirits Ratings, los licores son evaluados con base en la calidad y el aspecto. Esta competencia, realizada en San Francisco, inicia con una cata a ciegas por parte de los jueces y luego se califica la apariencia de la botella y el empaque.

En el caso de New York World Wine and Spirits Competition, Santa Teresa 1796 ganó por primera vez una medalla de oro, que se suma a las tres de plata que acumula de ediciones anteriores. Esta es una competencia de 3 días que se llevó a cabo en el Hotel Ace en Brooklyn, Nueva York. NYWSC es una de las competencias más prestigiosas a nivel mundial, porque sus jueces son de los expertos más prominentes en la industria actual. Esta competencia no solo se basa directamente en la calidad de los licores, sino en los sabores y las inclinaciones que impulsan el mercado de esta industria.

Por último, es la primera vez que Santa Teresa 1796 participa en la competencia The Travel Retail Masters. Sin embargo, eso no impidió que fuese premiado con una medalla de plata gracias al gran desempeño de nuestro ron. Esta competencia forma parte de la serie más amplia de competencias que premian licores en todo el mundo. En la edición del 2022, en el caso de The Travel Retail Masters, fue llevada a cabo en Londres, Inglaterra.

Santa Teresa 1796 acumula más de 70 medallas en diversos concursos internacionales desde su lanzamiento

Este año, el ron de la casa Santa Teresa ha sido premiado con la medalla de oro en el Rum & Cachaça Masters de Londres, en el International Spirits Challenge y en el Virtus de Lisboa; con medalla de plata en el Bartenders Brand Awards, en el Londres Spirits Competition, en San Francisco Word Spirits Competition y en el Beverage Testing Institute de Chicago; además de ser reconocido con la medalla de bronce en IWSC y recomendación en el Ultimate Spirits Challenge.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, que lleva 225 años transformando crisis en oportunidades y ha sido reconocida por la calidad de sus líquidos y por sus iniciativas de inversión social, en el Municipio Revenga del estado Aragua. Sus productos ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela y tienen presencia en más de 90 países del mundo.