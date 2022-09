Los mejores y peores vestidos de los Emmy 2022 (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las estrellas se dieron cita, una vez más, para los premios más importantes de la televisión estadounidenses. Es que en el Teatro Microsoft, en Los Ángeles, se realizó la 74ª edición de los Premios Emmy 2022. En esta oportunidad, la alfombra dorada volvió a ser el centro de atención de los amantes de la moda y la mirada atenta de los expertos. Infobae dialogó con Maureene Dinar, Patricia Profumo, Camila Romano y Pía Carregal, cuatro grandes diseñadoras argentinas que analizaron los estilos que se desplegaron esta noche.

El evento, que contó con la conducción de Kenan Thompson, histórico comediante de “Saturday Night Live”, fue el resultado de más de 17.000 miembros votantes de la Academia de Televisión de EEUU, los cuales deciden a sus nominados y ganadores en 14 categorías incluyendo drama, comedia y serie limitada.

Quiénes fueron los mejores vestidos de la noche

Zendaya

La gran elegida de la noche fue Zendaya: “Espectacular vestido de satín opaco con Bustier recto en dos piezas, con faldón con tajo con cola atrás, con corte campana con armado de bajo”, destacó Dinar. Mientras que Romano agregó: “Luce un vestido strapless total black, con falda de raso con mucho volumen, en un look clásico. Le queda bien, pero no me encanta, cuando siempre amo sus looks”.

Amanda Seyfried

Profumo analizó el look de Amanda Seyfried y señaló: “Sublime y Sofisticada. Increíble outfit con un vestido al cuerpo en paillets, en color orquídea que la favorece y lo sabe llevar con muchísimo glamour. Increíble su peinado y el make up”.

Andrew Garfield

“Los hombres son los grandes a protagonistas de la moda en las últimas alfombras porque se están animando a looks distintos. En esta oportunidad es un total white, excepto los zapatos que le dan un look moderno. Súper tendencia los trajes de colores para ellos, no tradicionales y en este caso la combinación blanco y negro”, resaltó Carregal.

Hannah Waddingham

Según Dinar, este outfit es “divino y clásico. Los vestidos así con la emperatriz con un bustier marcado, con incrustaciones de piedras donde baja la cadera y en V, con lo cual favorece mucho al cuerpo”.

Rosario Dawson

Bajo la óptica de Profumo, Dawson tuvo un “espectacular diseño, simple y sentador. Buena combinación de géneros. Excelente make up y peinado acompañando un diminuto clutch al tono”.

Elle Fanning

“Luce un vestido largo en raso negro con sobrafalda en raso y combinado en shantung rosa. Le queda bien, la silueta es correcta, aunque no me gusta mucho la combinación de los géneros y colores”, analizó Romano.

Kerry Washington

“Es un vestido muy tendencia, que tiene volumen en el escote, con drapeados, la cola hace un efecto corto y largo. Otro detalle trendy son las medias negras en contraste con el vestido”, señaló Carregal.

Peter Sarsgaard y Maggie Gyllenhaal

En palabras de Romano, “es un vestido con sisa americana, plisado en satén de seda color acero, con corte en la cintura y vuelo. Tiene detalles de trenzas en cintura y escote. Le queda bien”.

Sebastian Stan

Al opinar sobre este atuendo, Dinar fue tajante: “10 puntos, impecable”.

Quiénes fueron los peores vestidos de la noche

“Es un vestido dorado opaco con relieves de bordados, con apertura en los costando dejando ver parte de vientre y espalda. También modelo tendencia para la que puede lucir piel al descubierto, otro detalle los guantes que hacen su discreta entrée”, resaltó Dinar y añadió: “No me gusta ni el género y cómo le queda ese vestido. En negro y en género liso bordado, con discretos canutillos, quedaría fantástico”.

Nicole Byer

“Si, este look representa cómo nunca vestirse para una gala. Envuelta en demasiado género sin estilismo, no se sabe si es una falda fruncida o un mega palazo (ambos casos desacertados) y con un bustier en capa de arrastre completamente descolocado. A no copiar este look”, advirtió Profumo.

Ariel Dumas y Andrew Ecker

“Lucen catsuit de paillette tornasol, que me parece un disfraz y no me parece novedoso, ni canchero… combinando con el kimono. Me parece un look donde juegan y llaman la atención a partir de lo que se ponen, pero como diseñadora de alta costura, no me gusta”, afirmó Romano.

Sarah Paulson

Este vestido obtuvo un gran “no” por parte de Dinar. “No sé lo que quisieron hacer con esta casaca cuadrada, compotera, integrada con faldón al bies sobre cadera. Son dos 2 piezas. Realmente horrible el corte”.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey

“Ella con vestido quinceañero art deco, con volúmenes y en rosa chicle. Además con sobrefalda con más volumen. Un culto al desacierto”, analizó Profumo.

Jerrod Carmichael

“¡Es un gran ‘no’ y esperemos que esa piel sea sintética porque sino es grave! Creo está jugando y llamando la atención; pero me genera algo negativo”, aseguró Romano.