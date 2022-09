Martes 13: Todo lo que no debes hacer en este día de “mala suerte”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las creencias acerca de esto se remontan a mucho tiempo atrás, mitos o leyendas acerca de esto son antiguas, como las nórdicas, donde se dice que existen 13 espíritus oscuros que representan el mal, o que en Apocalipsis 13 de la Biblia se habla del Anticristo. Por otro lado, en el tarot, el número 13 se refiere a la muerte, y un sinfín de relatos más.

Por Marca

¿Qué acciones se consideran que dan mala suerte? Si eres un creyente de la mala suerte en un día como el martes 13, entonces presta atención

-No lleves a 13 personas a tu casa.

-No te quedes en el piso 13 en algún hotel.

-No te estaciones en algún número 13 de estacionamiento.

-No viajes en los asientos 13.

-No uses este día para mudarte.

-No tomes decisiones financieras.

-No tomes decisiones amorosas.

-No te levantes con el pie izquierdo.

-Trata de no cruzarte con un gato negro (la típica).

-No te cases.