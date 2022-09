María Rosa Hernández, la nueva propuesta de la televisión venezolana

Posteado en: Entretenimiento

La venezolana María Rosa Hernández es la nueva cara en la televisión venezolana y perfila como una de las mejores del año en curso.

Cuéntamelo todo fue el programa que le abrió las puertas en la pantalla chica, pero siempre ha estado involucrada en el mundo artístico. “La verdad siempre me he rodeado con personas que están en el medio artístico, siempre me decían que apostara a la televisión y hoy es una realidad, llegó mi momento y no puedo estar más feliz y agradecida por la receptividad que he tenido en tan poco tiempo”, comentó la animadora . María Rosa, quien se prepara como comunicadora social, trabaja arduamente para alcanzar cada una de sus metas: ser presentadora en un canal internacional es de sus más grandes sueños y lo ve como un proyecto a largo plazo.

En pocos meses formará parte del staff de locutores de un importante programa de radio del que no quiso dar más detalles. Además forma parte de Hillary, una fundación que desde hace más de una década ayuda a los más necesitados y junto a sus padres ofrecen una mano amiga.

Para obtener más información sobre esta talentosa artista con una exitosa carrera en ascenso, puedes visitarla a través de su cuenta de Instagram: @Mariarosahernandez_