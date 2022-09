El impactante VIDEO de una mujer que se salvó en dos ocasiones de ser arrollada por un tren

El pasado viernes 9 de septiembre se hizo viral un video a través de las redes sociales que muestra el angustioso momento que se vivió en una estación de trenes de la ciudad de Uttar Pradesh, en India.

Por: El Heraldo

La grabación ha causado asombro y todo tipo de reacciones en los internautas al ver a la mujer que se salvó en dos ocasiones de ser arrollada por un tren.

En las imágenes, se observa cómo la mujer se disponía a atravesar la vía férrea de un lado a otro, sin embargo, cuando llegó al otro extremo, se le dificultó subir nuevamente, por lo que desesperadamente intentó pero su esfuerzo fue en vano.

Un tren venía a toda velocidad y la estación se encontraba casi que deshabitada, afortunadamente, un funcionario del lugar se percató de la situación y como si fuera un ángel guardián corrió y sacó a la mujer de las vías.

Luego de quedar a salvo, la mujer se acercó nuevamente a donde estaba pasando el tren a toda velocidad para agarrar lo que parecía ser una botella con agua, salvándose de ser golpeada por la locomotora una vez más.

Life saved once but risked again for water bottle.Lady was crossing track without using footover bridge & was unable to climb over the platform on the face approaching train in Shikohabad Station.Oir staff Welfare Inspector Sri Ram Swaroop Meena rushed towards her & saved the day pic.twitter.com/WGYsDonHtR

— J.Sanjay Kumar,IRTS (@Sanjay_IRTS) September 9, 2022