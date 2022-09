Una “youtuber” desmiente haber dicho que Isabel II se reencarnará en el bebé que espera: “Aún sigo muy embarazada”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Tras el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves, muchas fueron las reacciones que este suceso provocó. Desde las lágrimas y el luto de los británicos hasta el duelo de la familia mientras preparan la coronación de Carlos III. Sin embargo, Trisha Paytas, youtuber y cantante estadounidense, fue tendencia por el fallecimiento sin ella haber dicho nada.

La creadora de contenido, que suele publicar vídeos comiendo diferentes platos, se vio obligada a compartir en sus redes un desmentido sobre el motivo por el que se había convertido en trending topic.

Después de anunciarse la muerte de la longeva monarca a los 96 años, fue Jasmine Kennedy, concursante de RuPaul’s Drag Race 14 quien bromeó sobre la reacción que podría tener la youtuber: “¿Cuánto queréis apostar a que Trisha Paytas va a decir que su hijo es la reencarnación de la reina?”.

How much y’all wanna bet Trisha Paytas is going to say her child is the reincarnation of queen? — Jasmine(Mouth Almighty)Kennedie (@jasminekennedie) September 8, 2022

Esta publicación se viralizó rápidamente y muchos internautas comenzaron a pensar que la youtuber había dado a luz el jueves 8 de septiembre y que esa afirmación sobre la “reencarnación” la había hecho ella misma. Y, aunque muchos se lo tomaron como una simple broma, ella acudió a sus redes sociales para desmentirlo.

“Bueno, esto es incómodo… Tener que anunciar que aún estoy muy embarazada y que no he dado a luz“, comentó en Instagram. “He estado tratando de mantenerme fuera del drama y todo. Casi me da pena contar esto a la gente. Internet es un lugar extraño. No sé cómo empezaron esos rumores ni por qué”.

“Lo siento por la familia real y por mi bebé […] Condolencias a la familia real. Es muy descorazonador enterarse del fallecimiento de la reina”, lamentó. “No he tenido al bebé y no hay ninguna reina reencarnada en él“.