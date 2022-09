Pillan a dos empleadas de la BBC haciéndose selfies en medio del anuncio de la muerte de la reina Isabel II (VIDEO)

Era el momento para el que se habían preparado durante años. Todo tenía que salir a la perfección, con el estilo sobrio y fiable habitual de la cadena pública británica, la BBC: llegaba el momento del anuncio de la muerte de la reina Isabel II.

Por: 20 Minutos

El veterano presentador Huw Edwards, con corbata negra, y que ya había ensayado muchas veces este momento, informó del fallecimiento de la monarca, de 96 años, en el castillo escocés de Balmoral.

Todo había salido a la perfección… o quizá no. Algunos avispados telespectadores se han dado cuenta de que mientras Edwards daba la noticia más importante para el Reino Unido en el último medio siglo, de fondo se veía a dos empleadas de la BBC haciéndose ‘selfies’.

Two people taking selfies in the background of the bbc’s “queen is dead” announcement… it’s because they understand that BeReal waits for nothing and for no one pic.twitter.com/y3fOMMPaLC

— David Murrell (@davidmurrellv) September 8, 2022