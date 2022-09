El brutal KO en un combate de boxeo entre influencers que conmociona las redes (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El influencer Austin McBroom cayó noqueado, en el cuarto asalto, ante su homólogo y AnEsonGib en un combate de boxeo que centró toda la atención de las redes sociales en EEUU.

Por: 20 Minutos

La pelea fue el evento principal de la segunda velada de boxeo de Social Gloves, propiedad del derrotado McBroom, y celebrada este sábado en el Banc of California Stadium de Los Ángeles.

Se da la circunstancia que AnEsonGib colabora con Austin en la organización de estos eventos, además de ser una de las estrellas que forma parte del elenco de púgiles.

A COMEBACK KNOCKOUT ?@AnEsonGib was dropped in the first round but rallied to stop Austin McBroom. #McBroomGib pic.twitter.com/bm8LlZwojT

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 11, 2022