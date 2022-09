Repartidor llevó pedido a casa de ex… y el actual novio le dio una picante propina

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En el último tiempo, hemos escuchado insólitas historias de repartidores, las cuales no tardan en causar un gran revuelo en las redes sociales. Generalmente, los usuarios se suelen poner del lado del empleador, y en más de una ocasión han repudiado la actitud de algunos clientes.

Por: Crónica

En este caso, un repartidor compartió la inesperada situación que debió vivir mientras trabajaba, y los usuarios de TikTok se quedaron sin palabras.

Mientras se encontraba en su horario laboral, el hombre debió salir a hacer una entrega, aunque nunca se imaginó que la cliente iba a ser su ex pareja, y mucho menos que lo iba a recibir el actual novio de la joven.

“Chicos, no saben lo que me pasó. Recién me llega un envío de un kilito de helado, y cuando miro el nombre de la dirección, era la casa de mi ex. La que me dejó por otro”, comenzó explicando el repartidor viral.

Siguiendo con su relato, el joven agregó luego: “Agarro, y llevo al pedido. Sale el novio de mi ex, y me da este billetito de propina. ¿Qué me habrá querido decir?”.

En aquel billete de 100 pesos, se encuentra la figura de un ciervo, por lo que el autor del video rápidamente bromeó al respecto, dando a entender que su novia le pudo haber sido infiel.

Como era de esperarse, los usuarios de la red social china rápidamente salieron a armar todo tipo de hipótesis, y el video no tardó en llenarse de todo tipo de comentarios.

Para leer más, pulse aquí.