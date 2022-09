EN VIDEO: Enfermera salvó a bebé que dejó de respirar en pleno vuelo en EEUU

Una enfermera que viajaba en un vuelo de Spirit Airlines salvó a un bebé que dejó de respirar en pleno vuelo.

Por El Diario NY

El meteorólogo de FOX 35, Ian Cassette, que viajaba en el mismo avión, compartió por Twitter la heróica hazaña.

La emergencia se reportó, la noche del jueves, en el vuelo 1691 que despegó de Pittsburgh, Pennsylvania, en dirección a Orlando, Florida.

“En mi viaje de vuelta de Pittsburgh a Orlando, un bebé dejó de respirar tres filas delante de mí. Por fortuna, una enfermera (Tamara Panzino) logró que el bebé respirara de nuevo”, compartió en Twitter el comunicador.

La publicación incluyó un video de la pequeña en los brazos de su padre en la parte frontal del avión.

On my flight back from Pittsburgh to Orlando, a baby stopped breathing three rows ahead of me. Thankfully a nurse (Tamara Panzino) was able to get the baby to breathe again. (1) pic.twitter.com/6oDgFCG7FS

— Ian Cassette FOX 35 (@iancassette_wx) September 9, 2022