Ancelotti se encomienda a Hazard ante la ausencia de Benzema

Posteado en: Actualidad, Deportes

La ausencia de Karim Benzema por lesión ante el Real Mallorca, provocará el salto a la titularidad de Eden Hazard, tras su buena actuación en la Liga de Campeones ante el Celtic, como confirmó su técnico Carlo Ancelotti que aseguró que al belga no le va “a pedir marcar goles”.

“La idea que tengo es que Hazard, que lo ha hecho bien cuando entró contra el Celtic, mañana lo voy a poner y ojalá pueda repetir y hacer un buen partido“, confirmó en rueda de prensa Ancelotti resolviendo la duda del 9 entre los candidatos que hay en la plantilla ante una lesión de Benzema.

El técnico madridista defendió que la presencia de Hazard en punta de ataque no va a variar su sistema pese a tener distintas cualidades que Karim Benzema. Sorprendió que entre lo que le pide al belga no está responsabilidad goleadora que históricamente ha asumido siempre el jugador que juega de 9 en el Real Madrid.

“El sistema es el mismo. Cuando entró Hazard contra el Celtic lo mantuvimos. Puede ser que no tiene la racha de gol de Karim porque hace mucho tiempo que no juega. No le voy a pedir marcar goles, le voy a pedir jugar bien para mantener una buena actitud ofensiva. No tenemos que perder la buena racha que tenemos en ataque, combinando bien, teniendo movilidad. Esto no tiene que cambiar“, defendió.

Ancelotti defiende que tiene jugadores en su plantilla que pueden cubrir el hueco que deja Benzema, pero reconoce que no tiene un sustituto de su perfil tras renunciar a la llegada de un delantero en el último mercado de fichajes.

“Recambio natural para Karim no lo tenemos porque es el mejor delantero del mundo, no hay un sustituto en el mercado, pero se puede suplir con otros jugadores de distintas características“, sentenció.

EFE