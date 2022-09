Afectados por alúmina calcinada exigen a CVG Bauxilum resolver la problemática

A simple vista parecieran no tener nada en común. Viven en casas distintas. Conjuntos residenciales diferentes, pero los aqueja la misma problemática. Sus casas están llenas de alúmina calcinada. La cual produjo CVG Bauxilum en Ciudad Guayana, al sur del estado Bolívar.

Por Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Carmen Flores, es una de las más de 100 personas afectadas por la situación. Vive en el sector de Villa Icabaru, en Puerto Ordaz. La mujer relató que el domingo 4 de septiembre empezaron a sentir un fuerte olor como a pintura, pintura de aceite vencida.

Para el 5 de septiembre, el panorama era completamente distinto, había amanecido cubierto de un polvillo blanco; la casa, el carro, las plantas, todo. Después nos enteramos que era la alúmina calcinada proveniente de la empresa Bauxilum, que al parecer arrancó su producción sin el debido filtro que deben cubrir los calcinadores”.

“Esto ha ocasionado varios daños, en mi caso yo tuve una recaída. Estaba recién saliendo del COVID 19 y volví con el síntoma gripal. Tuve que comprar antigripal, antialérgico. Pero también tenemos personas mayores, afectadas, nuestras mascotas. Nuestras plantas, las cuales se van a morir, porque ese poco de alúmina que le cae. Eso si tu no lo quitas, te podrás imaginar que es un residuo dañino” comentó Flores.

Algunos de los sectores afectados por la situación son: El Guamo, El Caimito, Paratepuy, Sierra Parima, Las Acacias, Villa Icabaru, Villa Betania, Las Casitas, Core 8, en resumen: todas las zonas aledañas a las empresas básicas.

Piden responsabilidad

Otra de las habitantes afectadas, Yudith Moa, señaló “esto no es una capricho, es una realidad. Las casas, los pisos, las cocinas, los muebles, todo, todo cubierto de un polvillo blanco, como si fuera cal, cemento blanco. Ese polvillo hasta para consumir los alimentos es peligroso, porque todo está contaminado”.

“Lo otro es que respirar es difícil. Hay horas en las que no se puede ni respirar porque el olor lo tienes metido en tu habitación y toda la casa. La garganta, el cabello. Y no es mentira. Limpias y al rato vuelve a estar ese polvo, está en todas partes de nuestro cuerpo”, destacó Moa.

Ambas mujeres coinciden en que es un “problema de salud terrible que están ocasionando”.

Comunicado de Bauxilum

Cuatro días después de las denuncias realizadas por los afectados, fue que CVG Bauxilum emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el cual señalaban: “CVG Bauxilum es una empresa productora de alúmina calcinada en grado metalúrgico; materia prima para la producción de aluminio primario. En este sentido, desde nuestra sede en Matanzas, implementamos un proceso industrial de impacto controlado, respetando las normas de resguardo y conservación del medioambiente”.

Sumaron que “En aras de informar oportunamente a la colectividad con respecto a la emisión de partículas observadas durante las últimas horas, explicamos que se trata de un hecho sobrevenido en seguimiento y proceso de control por nuestro personal técnico, surgido en ocasión de un arranque programado de planta y mantenimiento general, ya en fase de estabilización de los parámetros operativos”, pero esa “información oportuna” llegó cuatro días después.

En el comunicado añadieron que “CVG Bauxilum y su clase obrera trabajan las 24 horas del día para solventar la situación y revertir las condiciones presentes. Es necesario destacar que desde el primer momento hemos realizado las notificaciones y enlaces con las autoridades competentes”.

“Ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados y agradecemos a la ciudadanía su comprensión, asegurando que estamos trabajando para solventar esta contingencia en el menor tiempo posible, reiterando nuestra indeclinable labor en favor de la producción, la ciudad y su gente”, concluyó el comunicado.

Sobre esto, Carmen Flores comentó que dicho comunicado no dice mucho. “Ese comunicado es muy ambiguo. Ese comunicado lo único que te dice es que nosotros pasamos la información a los entes competentes y ellos están trabajando en el asunto. Primero no dicen quienes son los entes competentes. Y no están informando a que están trabajando en el asunto”.

“Porque si tú como presidente de una empresa, tú estás haciendo tú arranque de producción pero no estás viendo las medidas de seguridad adecuadas para producir y simplemente ya sabes de conocimiento público que tu arranque de producción planta, está causando daños a la comunidad, porque no te abocas a esta problemática. Pedimos que si es de colocar el filtro, que lo coloquen, pero que no pueden seguir bañándonos con este polvo de alúmina calcinada porque nos va a matar”, puntualizó Flores.

Hacen un llamado

Mientras que Yudith Moa, pidió que se hagan las cosas de forma responsable. “No puede ser que aparezca un comunicado 4 días después, porque la población nos estamos quejando, pidiendo auxilio. Porque es auxilio lo que estamos pidiendo. No podemos respirar, las náuseas son espantosas. Los dolores de cabeza. No vale un comunicado cuatro días después del problema, vale que hagan los protocolos de seguridad y producción. Es todo lo que se les pide, que hagan las cosas bien”.

“Si ellos creen que pueden reactivar las empresas bien, quien no va a querer que eso suceda, si todos dependemos de la economía de las empresas básicas. Pero háganlo de forma segura, el costo va ser para nosotros que nuestra vida, nuestra salud. Yo tuve que pagar una nebulización y no gano para pagar esa nebulización, la cual me salió en 30 dólares, por varias sesiones. Resuelvan eso ya. Es un asunto de incompetencia, negligencia o de que no me importa que se mueran. Donde viven los que trabajan en las empresas básicas, respiran otro aire. Será que hay una atmósfera distinta para ellos y otra para nosotros”, cuestionó Moa.

Peligroso

Un trabajador de CVG Bauxilum comentó que “este fin de semana, en una acción irresponsable, la dirección de la empresa ordenó el arranque del calcinador 1, qué pasó mucho tiempo fuera de servicio”.

“Ese polvo blanco es ultra fino de alúmina, material fuera de parámetros que es expulsado al ambiente por carencia de filtros en la torre del calcinador. Ese material es tan fino que el viento lo dispersa, pero sigue siendo óxido de aluminio y la gente lo aspira”, sumó el trabajador de la empresa.

Advirtió que es sumamente abrasivo, tanto que puede llegar hasta corroer la pintura de los carros por su contenido de sílice, “pero lo peor es que puede causar enfermedades pulmonares. Es muy grave lo que está sucediendo en esa planta. Ordenaron arrancarlo a toda costa, incluso a costa de la salud de los habitantes cercanos a la zona industrial”.

La misma fuente explicó que el calcinador tiene tiempo fuera de servicio, por lo que descarta la hipótesis de que se dañara recientemente. “Porque estos filtros deben recibir mantenimiento o sustitución con cada parada de planta, cada seis meses. Bauxilum no hace paradas programadas de planta desde el año 2010. Pero para que la alúmina haya ‘viajado’ hasta el sector del Monte Carmelo, la filtración es nula, no pueden estar filtrando nada o casi nada”.

Recomendaciones

Pero, ¿qué es la alúmina calcinada (óxido de aluminio)? Según expertos es un polvo blanco e inodoro, el cual es un componente necesario para la fabricación de aluminio primario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el contacto humano con la alúmina calcinada puede generar irritación en la piel, ojos y garganta.

Y a eso le suman que la inhalación prolongada del polvo puede generar daño pulmonar y afectar el sistema nervioso central. La OMS recomienda lavar la piel con agua y jabón, enjuagar ojos y boca con abundante agua durante varios minutos. Y asistir al médico.