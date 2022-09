Hombre de fe y de múltiples nacionalidades: 10 hechos en la vida de Ricardo Montaner, que hoy cumple 65 años

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El cantante venezolano nació en una ciudad del conurbano bonaerense el 8 de septiembre de 1957 y se convirtió en uno de los artistas más vendedores de América.

Por infobae.com

Este jueves 8 de septiembre Ricardo Montaner cumple 65 años. Dueño de una voz particular que se amplificó en cada uno de sus grandes éxitos que recorrió el mundo, es uno de los artistas americanos más vendedores de la historia: le compraron más de 25 millones de discos hasta hoy.

Sin embargo, en el comienzo no fue fácil para él. “Yo era un tipo muy vergonzoso, toda mi vida he sido muy tímido. Entonces, subir a una tarima requería de dominar los nervios de manera importante, me asustaba mucho”, confesó acerca de cómo debió transformar su destino hacia una vida entre entre hoteles, aeropuertos y estadios, con el rumor de su gente acompañándolo adonde vaya.

Familiero, artista, hombre de fe, viajero frecuente, de múltiples nacionalidades y un único origen: a continuación se enumeran 10 hechos relevantes en la vida de Montaner a quien hoy le toca celebrar su propia historia una vez más.

En la actualidad, Ricardo Montaner se destaca como uno de los coaches de La Voz Argentina

1. Nació el domingo 8 de septiembre de 1957 con el nombre de Héctor Eduardo Reglero Montaner. Aunque se sabe que es venezolano, en realidad llegó al mundo en Argentina. Precisamente, en Valentín Alsina, ciudad perteneciente al partido de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Es hijo de Eduardo Delfort Reglero Atrio y Martha Nélida Montaner, y hermano de Carlos Eduardo Reglero Ortiz y Norma Reglero.

2. Cuando el pequeño Ricardo tenía siete años, la familia se mudó hacia Maracaibo, en Venezuela, ya que el padre, un técnico en telecomunicaciones, había recibido una oferta laboral que no podía rechazar. Y aunque supuso un progreso para todos ellos, el desarraigo no fue cosa fácil. “Ese cambio en mi vida me marcó mucho. A un chamo lo sacas de su ambiente, y es muy duro”, confesó Montaner tiempo después.

3. El amor por la música le llegó en época escolar, cuando decidió incorporarse al coro de la iglesia a la que asistía con sus padres cada semana. De a poco, fue cultivando un gusto por el pop y el rock, mientras aprendía de manera autodidacta a tocar instrumentos como la batería y la guitarra. Su pasión decantó en oficio y antes de cumplir los 15 años, ya había formado algunas bandas. “La música me dio seguridad”, resumió Montaner.

Ricardo Montaner en una sesión fotográfica para el lanzamiento de Tango, su último disco hasta el momento (Guido Adler)

4. Un día se estaba por presentar con su grupo, Scala, en donde Ricardo era el baterista. Pero el cantante se enfermó y él ocupó su lugar. Ahí se dio cuenta de que lo apasionaba estar al frente, cantando y llamando la atención del público. “Cuando levanté la vista, empecé a mirar a unas niñas que estaban ahí, mirándome cantar. Y por primera vez noté la sonrisa de unas muchachas con mis 14 años. Ahí me di cuenta de que la música embellece”, dijo.

5. La primera canción que compuso fue alrededor de 1973. Se llamaba “Noches de primavera” y estaba inspirada en su primera novia, Ana Vaz Pönicke. En 1975, se casaron y tuvieron dos hijos, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo. Se divorciaron en 1986, cuando Ricardo ya estaba abocado a su carrera, la cual le imponía horarios y rutinas que no se adaptaban al ritmo familiar.

Ana Vaz Pönicke y Ricardo Montaner se casaron en 1975 y tuvieron dos hijos

6. Luego de haber sido descubierto por un cazatalentos que lo convenció de pasar al frente y convertirse en solista, en 1976 grabó su primer disco firmado como Ricardo Montaner. Se trató de un simple de 45 rpm, que contenía la canción “Mares” -en el lado A- y “Júrame” -en el B-. Ese fue el inicio de una carrera pavimentada de éxitos: en 1988 logró su primer hit internacional con una versión al español de “Per noi innamorati”, firmada por el cantautor italiano Gianni Togni. Montaner la tradujo como “Tan enamorados”.

7. Un año más tarde y como tentando al destino con el mencionado éxito, se casó en segundas nupcias con Marlene Rodríguez Miranda. Con ella tuvo tres hijos más, Ricardo, Mauricio y Evaluna, y todavía siguen juntos. Muy románticos ellos, renovaron cinco veces sus votos matrimoniales: la última fue en agosto de 2019.

Ricardo Montaner y Marlene Rodriguez se casaron en 1989 y renovaron cinco veces sus votos matrimoniales

8. A principios de los 2000, luego de visitar a unos niños enfermos que estaban internados en el hospital Pereira Rossell de Montevideo, Uruguay -y del cual es padrino- se convirtió al evangelismo. Lo que ocurrió es que vio cómo un niño que estaba gravemente enfermo y tenía pocas expectativas de vida, logró reponerse. En 2005 reconoció públicamente su fe y, a partir de ese momento, su obra también entró en conversión: desde la edición del álbum Palabras (2007, que incluye varias canciones alusivas) hasta el elocuente Fe, de 2021. “Si en un álbum me he dado vuelta para que se vea más adentro de mí, es en este. Fe es un disco que me dibuja tal cual soy en las conversaciones con Dios. Hacer un álbum completo con canciones de amor dedicadas a Dios no es convencional porque hago baladas para parejas y es dar un vuelco en el que la gente no está acostumbrada a verme, salvo en pinceladas como ‘La gloria de Dios’, que fue un tema que despegó muy fuerte”, le contó luego de presentarlo.

9. Tiene cuatro nacionalidades: la argentina, la venezolana, la colombiana y la dominicana. Esta última fue la última que le otorgaron hasta el momento -a fines de 2019-, a título de “naturalización privilegiada”. Aunque vive en Miami hace más de veinte años, también tiene un hogar en República Dominicana. Pese a la multiplicidad, no duda: se siente venezolano. “Yo lo tengo muy, muy clarito: me siento absoluta y totalmente venezolano. Me siento un artista de Maracaibo, zuliano, que vino a Caracas y que le fue bien, como a muchos otros. Y no me siento para nada un artista argentino y lo digo con mucho respeto a Argentina”, dijo en 2009, en una entrevista con el escritor venezolano Leonardo Padrón.

Ricardo Montaner junto a sus hijos Mau, Ricky y Evaluna. También está Camilo, su yerno y marido de Evaluna

10. A fines de mayo de este 2022, editó su último disco hasta el momento. Se titula Tango y es un homenaje a sus raíces a través de versiones de clásicos del género, como “Nada”, “Nostalgias”, “Uno”, “El día que me quieras”, “Por una cabeza” y “La última copa”. Este trabajo cuenta con la particularidad de haber sido ideado y producido por el artista junto a Diego Núñez y a Gerardo Rozín. “Gerardo fue el primero en decirme que ya era el momento de hacer el álbum de tango y yo no le hacía caso. Hacía 18 años que me lo venía diciendo, desde que nos hicimos amigos en Canal 9, dónde él tenía un programa que se llamaba La pregunta animal”, contó el propio Montaner al presentar el disco en el Café de los Angelitos.