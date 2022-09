VIRAL: Lo que hizo Nacionales de Washington cuando hombre robó pelota de béisbol a una niña (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Durante la victoria de los Nacionales por 7-5 contra los Atléticos el pasado jueves, un hombre adulto con una camiseta de Juan Soto interceptó el balón de una niña, y su madre no parecía feliz.

Por New York Post

El despiadado momento ocurrió mientras el jardinero derecho de los Nacionales, Joey Meneses, lanzaba una pelota a las gradas entre entradas.

Las imágenes ahora virales filmadas por la madre de las niñas muestran al hombre inclinando su guante sobre un grupo de niñas, donde su hija tenía su propio guante extendido, arrebatándole la pelota.

“Un hombre adulto le roba el béisbol a una niña”, escribió la madre de la niña en un tuit. “@Nationals, ¿puedes hacer que Joey Meneses firme una pelota de béisbol y se la envíe a mi hija?”.

Grown man steals baseball from little girl. @Nationals can you get Joey Meneses to sign a baseball and send it to my daughter? ?? pic.twitter.com/itcQFseOQO

— Gina Hilliard (@GinaHilliard33) September 2, 2022