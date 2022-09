Hallacas en septiembre: estos son los precios del anhelado plato navideño a tres meses de que termine el año

Posteado en: Actualidad, Economía

Por esta época del año se activan con más fuerza las hallacas por encargo, los precios van de $2,5 a $4 cada una. Comerciantes dicen que se pueden personalizar y que las ventas se han mantenido.

Por Diario 2001

La dueña de @HallacasalaCarta, Yoanis Torres, indicó que las hace todo el año y cuestan “$4 por unidad. Mantenemos la calidad con todos sus ingredientes en medio de la crisis. Que la gente sepa que está comprando algo completo, preferimos ajustar precios”.

Expresó que no tienen un mínimo para encargo, la gente compra lo que puede o necesita, “si son tres les hacemos tres”. Tenemos combos, ofrecemos plato navideño con ensalada, pernil, o con asado negro”. Agregó que hay personas que no les gusta ciertos ingredientes, como aceituna sola sino rellena, o que le pongan algo en particular a la hallaca. El costo del delivery depende de la zona, $3 o $5 y según la cantidad del encargo, “si es cerca de mi casa es gratis. Las ventas se han mantenido”.

La propietaria de @Hallacas_y_bollitos_Caracas, Diana Sanabria, señaló que están haciendo las hallacas por encargo, “a $2,5 o su equivalente en bolívares. Si me piden cinco o 10 se las vendo, por encargo es a partir de 20. Me han pedido hallacas personalizadas y las he hecho, por ejemplo, sin pollo”.

Hallaca Con todo

Comentó que a pesar de la crisis, tienen precios accesibles sin quitar ingredientes. “Con pedidos de más de 20 hallacas el delivery es gratis. Las ventas se están moviendo, lo fuerte es en la última semana de noviembre. Ahorita están probando, y piden de 4 o 5 hallacas”.

Combo

La dueña de @Suculentascarúpano, Yinezca Agreda, indicó que hace hallaca todo el año, ofrece un combo de 6 hallacas por $10. Cada multisápida “pesa 200 gramos, trae pasas, aceitunas, juliana de pimentón, cebolla y huevos, es pequeña frente a la caraqueña pero funcional. Ahorita una cuesta $1,75 y en octubre estará en $2,5”.

Comentó que el pedido mínimo es el combo de 6 hallacas, “los clientes piden también de 10, 12, para banquetes de 20 a 100 hallaquitas de 100 gramos perfectas para fiestas de niños. Las hallacas se pueden personalizar, son 100 % de carne de cerdo, pero si piden de pollo les hago presupuesto, o si las quieren picantes. Cuenta con delivery. Las ventas se han mantenido en el mínimo y a mediados de mes empiezan a subir”.

