Cómo se transformó la industria del contenido sexual para adultos con la llegada de la tecnología

La industria de contenido sexual ha estado presente en la humanidad durante más de 100 años, se trata de un género cinematográfico más, tal y como podría ser el de ciencia – ficción.

Por Infobae

Pero, ¿Cuánto ha cambiado la industria tras la llegada de las herramientas tecnológicas?, ¿sigue siendo rentable? ¿Cómo generan ingresos las personas dedicadas a esta profesión? ¿Es cierto que los actores y actrices de esa industria ganan mucho dinero? ¿Quién gana más en la actualidad, el hombre o la mujer?

Esperanza Gómez Silva, una modelo y actriz pornográfica colombiana explicó a Infobae: “sí hay porno gratis pero no todo el porno es así. Si fuera gratis y no productivo hacerlo no existirían aplicaciones como ‘Onlyfans’, ‘Fancentro’, ‘Just for fan’, entre otras productoras tradicionales que en ese caso ya no producirían más”.

Primero llegó con las revistas

Apareciendo por primera vez en Francia, las nuevas revistas presentaban desnudos (a menudo, se contrataban actrices burlescas como modelos) y fotografías semidesnudas en la portada y en todas partes; si bien estos ahora se denominarían softcore, fueron bastante impactantes para el momento.

Las publicaciones pronto se hicieron pasar por “revistas de arte” o publicaciones que celebraban el nuevo culto del naturismo con títulos como Photo Bits, Body in Art, Figure Photography, Nude Living y Modern Art for Men.

La revista británica Health & Efficiency (ahora naturista H&E, a menudo conocida simplemente como “H&E“) se publicó por primera vez en 1900 y comenzó a incluir artículos sobre naturismo a fines de la década de 1920.

Poco a poco, este material llegó a dominar, sobre todo a medida que otras revistas fueron adquiridas y absorbidas. En ocasiones, en su historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, H&E se ha dirigido principalmente al mercado del “porno suave”.

La llegada de las revistas Playboy

La década de 1950 vio el surgimiento del primer mercado de masas: Hombre Moderno en 1952 y Playboy en 1953.

Hugh Hefner‘s Playboy comenzó un nuevo estilo de la revista (o una revista femenina) brillante de los hombres. Hefner acuñó el término central, en la primera edición de su Playboy usando una fotografía de Marilyn Monroe desnuda, a pesar de sus objeciones.

Otro término que se hizo popular entre los lectores de Playboy fue “Playboy Playmate“. Estas revistas de nuevo estilo presentaban mujeres desnudas o semidesnudas, a veces simulando la masturbación, aunque sus genitales o vello púbico en realidad no se mostraban.

Inicio de las películas

Una de las primeras películas de la historia del cine se rodó en Argentina, en las riberas de Quilmes o de Rosario.

Su realización data de 1907. El título ‘El satario’ se cree que es una mala transcripción de ‘El sátiro’. Es posible, dado que la película muestra a tres ninfas al aire libre con un fauno. De autor desconocido, la única copia que se conserva está, aparentemente, en manos de un coleccionista español.

Después de la década de 1980, las películas comenzaron a tener tramas más complejas y se clasificaron como similares a indie o ‘Serie B’. Por el contrario, llegados los 90, el guion más complejo volvió a perder importancia para centrarse más en las secuencias de acción que emocionan al espectador.

La llegada de las herramientas tecnológicas

Con internet la distribución de pornografía se ha disparado en muy poco tiempo, lo que ha aumentado considerablemente la audiencia y la producción. En muy poco tiempo ha aparecido un nicho de mercado con la posibilidad de hacerse millonario.

“Hoy en día lo que más vende es el que creamos nosotros mismos. Con muy poca producción los subimos a las diferentes plataformas con las que trabajamos y normalmente ellos son los que reciben el dinero de las personas que se suscriben; del 100 % vendido nos pagan por transferencia bancaria directa el 80 % mientras que ellos se quedan con el 20 %”, explica Esperanza Gómez.

Y entonces, ¿Qué necesita una persona para generar dinero realizando videos de este estilo? “El criterio ha cambiado mucho en los últimos dos años. Antes, los candidatos necesitaban ir a casting, enviar fotos a agencias o estudios y esperar que te aceptaran, pero ahora es mucho más fácil. El tipo amateur se ha apoderado de la industria, mientras que en estos días todo lo que se necesita es un buen teléfono inteligente con cámara, participantes dispuestos y puedes estar en el negocio de la noche a la mañana”, explica a Infobae Josh Stone, productor estadounidense.

“Esto se ha hecho posible con la llegada de plataformas como Onlyfans, Fancentro, Manyvids, por mencionar algunas. Estas plataformas le han brindado a la persona común y corriente la capacidad de simplemente registrarse, cargar su contenido e instantáneamente tener la oportunidad de ganar dinero. No importa si es gorda, vieja, joven, no importa. Cualquiera puede entrar fácilmente”, agregó.

Qué tipo de profesión es

La diversión es a menudo una percepción que las personas ajenas a la empresa asocian con este trabajo. “Sí, hay un poco de diversión en esto, pero es un trabajo real y requiere muchas horas y mucho trabajo. Cuanto más tiempo hagas este trabajo más exitoso te vuelves”, expresa Stone.

Además, explica que en efecto los actores generan mucho dinero y que “esto se ha hecho realidad en los últimos 5 años más o menos”.

Un artista ahora tiene la capacidad de ser su propio jefe y ganar mucho dinero creando y vendiendo su propio contenido. En el pasado, solo los más populares podían ganar mucho dinero porque en ese momento los protagonistas dependían principalmente de los estudios para contratarlos y solo los artistas de primer nivel trabajaban de manera mas consistente.

Pero, por otro lado, Esperanza cierra la entrevista explicando que “el único trabajo en el mundo donde las mujer siempre ganan más que el hombre es este. Ejemplo, si a mi me pagan 10 dólares por escena, a mi compañero le pagan 4 dólares”, concluye la colombiana.