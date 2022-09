La realidad del refrán “en boca cerrada, no entran moscas”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

¡Presta mucha atención! Tal vez se lo has escuchado de decir a tu mamá o abuelita este famoso refrán “En boca cerrada, no entran moscas” en alguna conversación o reunión familiar, pero has pensado cuál es su real significado y que quiere decirnos. Pues en la siguiente nota te contamos cuál es la interpretación de este famoso dicho popular.

Cabe precisar que los refranes son frases populares que reflejan la sabiduría y la historia de los pueblos y de su lenguaje. Entender qué significan y de dónde vienen las frases populares que se utilizan frecuentemente en los países de habla hispana puede ser muy útil al momento de acabar de comprender la idiosincrasia y la cultura.

Qué significa el refrán “En boca cerrada, no entran moscas”

“En boca cerrada no entran moscas” significa que es mejor quedarse callado para no equivocarse o que es mejor pensar antes de hablar. Lo antepuesto puede funcionar antes de emitir una opinión o de actuar sin detenerse a reflexionar sobre las consecuencias.

Asimismo, este dicho apela a la discreción para evitar que pase algo tan desagradable como la entrada de una mosca dentro de la boca. Asimismo, como todo dicho popular transmitido de forma oral, es muy difícil descubrir su origen exacto. Lo que se sabe es que ya se usaba en el siglo XIV por los registros de textos arábico-andaluces de la época.

