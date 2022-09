La historia detrás de “Love of My Life”, la canción que Freddie Mercury le dedicó a la persona menos pensada

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Como tantos otros clásicos de Queen, Love of My Life, compuesta por Freddie Mercury en 1975 en el disco a Night at The Opera, es una balada que no ha hecho más que aumentar su popularidad a lo largo de los años. ¿A quién se la dedicó Mercury?

Por Clarín

La canción se popularizó en una versión, en vivo, que el disco doble Live Killers publicado en 1979.

?Y con ese trasfondo del hit llegaron a grandes estadios latinoamericanos, como su recital en el estadio de Vélez de Buenos Aires, en 1980.

¿A quién le dedicó Freddie Mercury, “Love of My Life”?

En la película Bohemian Rhapsody, Freddie aparece tocando la canción al piano y le dice a Paul Prenter: “La escribí para Mary”. Él responde: “Si tú lo dices”.

La película muestra después a Freddie viendo imágenes de la canción en Sudamérica y diciéndole a Mary: “Todos te la cantan, porque es verdad”.

La escena de la película aprovecha el momento para que Freddie le diga a Mary que es bisexual, mientras ella le responde que en realidad es gay.

El filme, como se ha comentado en otros lugares, se toma muchas libertades con las líneas de tiempo. Freddie rompió con Mary en 1976, pero el concierto en Buenos Aires, donde brilló Love of My Life, tuvo lugar cuatro años después.

Freddie escribió Love of My Life en 1975 y aparece en el legendario álbum A Night At The Opera, junto a Bohemian Rhapsody.

Ese mismo año, Mercury empezó a salir con su primer novio, David Minns, un ejecutivo musical estadounidense de Elektra Records.

En el libro Somebody to Love: The Life, Death, and Legacy of Freddie Mercury, Matt Richards y Mark Langthorne, escribieron: “durante la redacción de este libro, el mánager de Queen, John Reid, reveló de quién era realmente la canción: ‘Freddie realmente escribió la canción para David Minns. Freddie me dijo que ‘Love of My Life era para Minns'”.

Aunque tuvieron que ocultar su relación al público, el líder de Queen compró un piso para vivir juntos. De hecho, las postales que Freddie enviaba a su amante cuando estaba de gira revelan la profundidad de su pasión y devoción.

En una de ellas escribió: “Mi queridísimo y precioso querubín, he pensado que por fin me voy a poner las pilas y te voy a escribir mi primera postal. Espero que todo te vaya bien y no te pases con las comidas de negocios o vas a reventar antes de que pueda volver a verte. Te vas a meter en uno de mis trajes de chaqueta aunque te mate (probablemente lo haga)”.

