El detrás de escena de las fotos de Larsa Pippen con el hijo de Michael Jordan

En las últimas horas, una noticia se instaló con fuerza en torno al show que rodea a la NBA. El pasado domingo, Larsa Pippen, la ex esposa de Scottie, histórico ex jugador de la mejor liga de básquet del mundo, fue fotografiada en un reconocido lugar de Miami con Marcus Jordan, uno de los hijos de la leyenda del deporte que junto al mencionado Scottie Pippen se coronaron campeones en seis ocasiones con los Chicago Bulls en la década del 90.

Las imágenes del encuentro en el popular restaurante japonés ZUMA, que se produjo en el almuerzo y en la que ambos fueron fotografiados sentados uno al lado del otro, fueron brindadas por TMZ Sports. Marcus tiene 31 años, es el segundo hijo del histórico 23, y sólo llegó a jugar al baloncesto hasta la escuela universitaria. En 2016, creó una tienda de venta de zapatillas de alta gama llanada “Trophy Room”, que desde 2019 se convirtió en un sitio online.

Pero, ¿por qué se generó tanto revuelo con la nueva relación que podría estar comenzando Larsa? El matrimonio con el ex número 33 de los Bulls llegó a su fin, de manera oficial, el 15 de diciembre del año pasado. Luego de separarse en 2018 tras un impasse en 2016, la pareja acordó la custodia física y legal conjunta de sus dos hijos menores, Justin (16 años) y Sophia (13). Además, ambos fueron padres de Scotty Jr. (21), quien firmó un contrato para sumarse a Los Ángeles Lakers de cara a la nueva campaña de la NBA, y Preston (19).

En declaraciones tras su divorcio, Larsa habló de lo duro que fue Scottie con ella por ciertas actitudes. “Estaba traumatizado. Si no se sale con la suya, me castiga”, dijo en referencia a cuando trató de persuadirlo para que vendiera su mansión de Miami y, a cambio, su hoy ex pareja le pidió que hija menor volviera con él a Los Ángeles.

Durante este 2022, la propia Larsa habló de cómo transitó la etapa posterior a su separación. “Siento que estoy mentalmente en un lugar de: estaba casada con un tipo realmente famoso que era realmente lindo, que tenía un buen cuerpo, que fue realmente exitoso y que me dio cuatro hermosos hijos”, explicó en el podcast Melissa Gorga On Display. “Entonces, ¿dónde demonios vas a encontrar a un tipo al que le puedas gustar, rellenar, no tiene que ser todo eso, sino como, alguno de esos espacios? Es un poco difícil. Pensé que iba a ser más fácil, para ser honesta contigo”, agregó.

Por último, quien fue una de las protagonistas del reality Real Housewives of Miami, dio detalles de lo que sintió cuando se convirtió en una persona soltera tras su separación. “Una vez que comencé a salir, pensé: voy a tener que darme cuenta de que no lo voy a conseguir todo. Tuve una gran carrera. Tuve una gran relación”.

Hay que repasar que Larsa ya había sido noticia en los últimos meses por dos situaciones que la ubicaron en el centro de la escena. En diciembre del año pasado se rumoreó de una supuesta relación entre Bronny, el hijo mayor de LeBron James. Todo surgió por una respuesta con un emoji que le dio el joven jugador a una foto que publicó la ex esposa de Pippen en su Instagram. Lo que enojó a la familia James fue la información brindada por el periodista Robert Littal, del portal BSO, quien aseguró que ambos estaban intercambiando mensajes, dando por sentado que había una relación entre ambos.

“Simplemente le dí a me gusta a la foto de la madre de uno de mis mejores amigos. Son todos muy infantiles”, dijo Bronny para desactivar cualquier especulación. Por su parte, Larsa fue tajante. “Estas historias son tan repugnantes. El hecho de que a los amigos de mis hijos no les puedan gustar mis fotos sin que alguna gente escriba alguna mierda rara es una locura. Te voy a demandar por escribir esas mentiras asquerosas”, escribió.

Antes de esto, Larsa Pippen confirmó que tuvo un romance con una figura de la NBA que estaba en pareja. El escándalo se desató luego de que la prensa internacional afirmara que Malik Beasley, parte de los Minnesota Timberwolves, salió con la ex esposa del legendario jugador cuando aún se encontraba en pareja con Montana Yao. Ante el conflicto, la novia del escolta, y además madre de su hijo, solicitó el divorcio.

“Los busqué en Google cuando lo conocí, no estaban juntos”, mencionó hace más de un año la ex esposa de Pippen. “Habíamos hablado de eso. No era un secreto. Conozco a mucha gente que está casada y que está saliendo. He interpretado ese papel. Así que para mí, si no estás siendo sospechoso y me estás contando todas tus cosas, te creeré”, confesó la protagonista en el programa Hollywood Unlocked por Fox Soul.