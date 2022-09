“El conejito marrón”, la controversial película recordada por su escena de sexo oral explícita y no fingida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una película puede garantizarse una butaca en la eternidad por muchos motivos: actuaciones, innovación, tema, taquilla.

Por: Clarín

Algunas son recordadas por sus dones: El Ciudadano, Psicosis, El Padrino; otras por ser discursivamente aberrantes, pero cinematográficamente geniales: El nacimiento de una nación; un grupo directamente por su infamia: The Room, The Brown Bunny.

A diferencia de The Room, que, pobre, no es más que una inofensiva mala película, The Brown Bunny, o más tiernamente El conejito marrón, no reside en las memorias de un puñado de personas por mala película, sino por una escena en particular.

Una escena que devora el filme: uno tranquilamente puede no haber visto El conejito marrón y saber que en ella, al final, se ve una felación real de varios minutos.

