The Weeknd canceló su concierto en Los Ángeles al quedarse sin voz sobre el escenario (VIDEO)

Tres canciones había interpretado The Weeknd cuando le falló la voz y tuvo que suspender su concierto el pasado sábado en Los Ángeles. En uno de los momentos álgidos del show, cuando el artista entonó las primeras notas de uno de sus grandes éxitos, Can’t Feel My Face, Abel Tesfaye abandonó el escenario sin explicación. Minutos más tarde, el cantante reapareció, con lágrimas, ante un atónito público para pedir disculpas: “Esto me está matando. No quiero detener el show, pero no puedo daros el concierto que quiero daros ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les quiero”.

Por El País

El artista, ganador de cuatro Grammy, explicó que notó que había perdido la voz al dar un grito durante la canción. Se despidió de los más de 70.000 mil fans que habían agotado las entradas para el SoFi Stadium con una promesa: devolverles el dinero y ofrecer otro concierto de las mismas características en el futuro.

