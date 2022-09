Imágenes sensibles: Adolescente fue atropellado por tren mientras grababa VIDEO para redes sociales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un adolescente indio mostró una resistencia al estilo de Superman después de ser atropellado por un tren que se aproximaba y vivió para contarlo. Las imágenes de la extraña colisión están explotando en línea.

Por: NY Post

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El incidente ocurrió el domingo mientras el adolescente llamado Ch Akshay Raj, de 17 años, filmaba un video estilo influencer supuestamente para Instagram Reels a lo largo de un vía férrea cerca de la estación de tren de Kazipet en Telangana, en el sur de India. Según informes locales, el estudiante de ingeniería había ignorado las advertencias de los trabajadores ferroviarios que estaban realizando reparaciones en ese momento.

Como resultado, las cosas se descarrilaron rápidamente.

En las imágenes de terror, se puede ver al adolescente caminando a lo largo de la vía férrea hacia la cámara. Una locomotora sale disparada hacia él desde atrás. Se puede escuchar al amigo de Raj, que está filmando el clip en su teléfono móvil, tratando de advertir al aspirante a estrella de las redes sociales.

A teenager was critically injured after being hit by a speeding train while he was trying to make a reel for Instagram along a railway track in Telangana. #Instagram pic.twitter.com/QFBqHlZdnW

— Mansimran Kaur (@Mansimran27) September 4, 2022