Bolívar: mineros se alzaron contra empresa turco-chavista y denuncian amedrentamiento

Más de 200 mineros mantienen una protesta desde este domingo 4 de septiembre, en la Troncal 10 a la altura de La Camorra, en El Dorado. Los afectados denunciaron que hay “nuevas pretensiones” por parte de algunos representantes de la empresa Minería Binacional Turquía-Venezuela (MIBITURVEN).

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

Destacan que hace aproximadamente una semana llegaron representantes de la empresa con una Comisión de la Organización URRA desde Distrito Capital, “para amedrentar al minero y cumplir con los intereses mezquinos de sus patrones”.

Entre sus denuncias señalaron que “los efectivos militares de esta organización llegaron con drones, armas largas y además con actitud hostil. Alegando que esos terrenos son de los funcionarios y que para dejarlos trabajar debemos pagarles entre 25 y 100 gramas”, lo cual equivale a unos 1.200 y 4.800 dólares mensuales.

Otro habitante de la población ubicada al sur del estado Bolívar puntualizó “como si no bastará con todo lo que se le paga a la Corporación Venezolana Minera (CVM), la cual nos vende el combustible entre 6 y 9 gramas de oro, que serían 300 y 500 dólares 1 tambor de combustible”.

Agregan que también deben pagar por cada herramienta que pasan a las minas para trabajar. Desde un tanque de agua hasta un clavo. “Nosotros somos unos pueblos mineros organizados, acá tenemos escuelas, ambulatorios, que nos ha costado esfuerzos y trabajo, ahora viene esta gente con sus militares a querernos sacar de nuestros sitios de trabajo”.

En rechazo

Los afectados emitieron un comunicado en el que se lee: “No nos parece justo porque aquí cada quien trabaja por lo suyo, nos quieren joder en la mina y en el pueblo también. No conformes con esto ahora quieren implementar alcabalas en las minas pidiendo papeles de todo hasta de la partida de nacimiento del Papa de uno, como uno en la mina va a cargar papeles si uno va es trabajar en medio del agua y la tierra, pero si esto no es demasiado ahora si no cumplimos con sus caprichos nos sacan, las palabras fueron lo toman o lo dejan”.

“Estas empresas como MIBITURVEN y CVM que es lo que dejan a la población. Porque son tan ilegales como dicen que somos nosotros, como nos quieren tratar, por qué no dejan ni un punto de oro en retribución a la población donde trabajan. Yo quiero que me digan dónde están los aportes que hacen y dónde está la escuela o ambulatorio que ayudaron a construir, dónde está la calle o carretera que ayudaron a asfaltar, donde están los bombillos que han donado las medicinas dónde”, preguntaron a través del comunicado los afectados.

Sumando en él “no dejan nada todo se lo llevan como ladrones, entonces estas dos empresas tienen problemas internos y aparte problemas entre ellos porque se están tocando sus intereses y ellos no ven mejor opción que explotar al más pendejo, como si fuésemos sus esclavos, somos tan venezolanos como ellos y con derechos a estas tierras. Nosotros somos concejos comunales organizados y queremos una explicación a todo esto por parte del Estado, del gobierno nacional, ya que el gobernador y el alcalde en su momento dieron su palabra de venir después de reunirnos con ellos y aun después de 3 meses los seguimos esperando y nos mandan esta perlita, con ustedes no queremos nada que venga representante del gobierno, ya sea el Ministro o el Presidente, ya que no levantaremos la tranca en la Troncal 10 y seguiremos en con la hora 0 en las población, ya BASTA DE BURLAS, SOMOS MINEROS DE TRABAJO Y PAZ”.

Otra protesta

En julio los habitantes también cerraron la vía en aquella ocasión por otras razones: exigir que otorguen espacios y permisos para el desarrollo de la pequeña minería en las zonas de la parroquia Dalla Costa. También pidieron el acondicionamiento permanente de la carretera de la Troncal 10. Así como la creación de una subestación conectada del tendido eléctrico que va para Brasil. Que abran un sistema de comunicación telefónica.

Los manifestantes también denunciaron el incumplimiento de la inversión de aporte social de las empresas públicas y privadas, así como de las alianzas quienes jamás lo han realizado en dichas comunidades que hacen vida en El Dorado.

Y en ese momento exigieron la retribución del impuesto recaudado en El Dorado, “que toda la recaudación sea invertida en beneficio de la población. Y les pedimos que abran de forma inmediata y permanente la estación de servicio Yuruari”, agregaron. La estación de servicio ya tiene 3 años cerrada.