“Es un buen hombre y trabajador”: Novia del agresor de Cristina Kirchner reveló sus detalles más íntimos

La novia y cinco de los amigos de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por gatillar un arma en la cabeza de Cristina Kirchner, dieron una entrevista durante la noche del viernes en la que se desentendieron de las acciones del hombre de 35 años y afirmaron tener miedo a causa de las constantes amenazas que reciben tras el atentado contra la vicepresidenta.

Por La Nación

Ámbar conoció al agresor hace cuatro meses, pero inició una relación sentimental con él recién en agosto. Además, trabajaban juntos con varios amigos en un emprendimiento de venta de algodón de azúcar. Pero el criminal atentado que Montiel intentó perpetrar contra la expresidenta dio vuelta sus planes y convirtió sus vidas en “una pesadilla”.

“Estoy con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tenemos nada que ver”, declaró a Telefe Noticias la joven, quien reconoció que estaba cursando durante el ataque y que se enteró del incidente por TV. ”No pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja”, admitió.

Según su relato, Montiel, quien tiene tatuados varios símbolos de ideología nazi y seguía numerosos grupos de odio en las redes sociales, “es un buen hombre” y un “trabajador”. “La imagen es de una persona copada que hace chistes, amoroso, no teníamos pensado que pudiera hacer algo así”, remarcó.

Además, afirmó que no conocía el antecedente penal de Montiel, nunca había visto el arma empleada en el ataque ni tampoco sabía de las 100 balas que encontraron en el domicilio que ambos compartían. En este contexto, criticó el allanamiento realizado en esa vivienda y le reclamó a las autoridades que le devuelvan sus pertenencias: “Estoy con lo puesto, se llevaron toda mi ropa, es injusto porque no tengo nada que ver, no tengo nada para ponerme”.

