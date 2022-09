Diao Aiqing, la joven china que fue descuartizada en más de dos mil pedazos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los crímenes más atroces de la historia de China aún no tiene el desenlace esperado.

Por eltiempo.com

Dos mil resulta un número insignificante cuando se habla de átomos, folículos pilosos y hasta de cuerpos celestes, no obstante, resulta una cantidad espeluznante cuando se descubre que alude a la cantidad de veces en que una joven fue brutalmente desmembrada por un sujeto, que hasta el momento, se mantiene en las sombras de la criminalidad.

La imponente Montaña Púrpura, las puertas de la ciudad de la dinastía Ming y el templo de Confucio Nanjing son algunos de los atractivos que convierten a Jiangsu en una de las provincias más populares del país asiático. Entre sus inigualables paisajes y sus majestuosas edificaciones, ha ido consolidándose como un centro económico y comercial nacional.

Pero hasta los lugares más prometedores esconden oscuros secretos y Jiangsu no es la excepción. No todo ha sido color de rosa para el hogar de macabras y funestas historias. Si no que lo diga el trabajador sanitario de la Universidad de Nanjing, al cual tres dedos humanos lo tomaron por sorpresa cuando se disponía a comer lo que para ese momento él pensaba que era carne de cerdo.

Pronto descubriría que estaba a punto de engullirse a Diao Aiqing, una joven universitaria de tan solo diecinueve años a la que una sanción disciplinaria le cambiaría el destino para siempre.

Una cifra jamás había tenido tanta importancia para China como en ese momento. Fue allí cuando el país descubrió que dos mil partes a veces pueden ser el inicio de un rompecabezas indescifrable.

¿Quién era Diao Aiqing?

Shengao fue el distrito asiático que vio nacer a Diao Aiqing en marzo de 1976 y el que dos décadas después, exactamente el 19 de enero de 1996, la vería fallecer en condiciones aún inexplicables.

Con tan solo 19 años, Diao era la menor de dos hermanos fruto de la unión entre sus padres. Proveniente de una familia con pocos recursos, la joven china tuvo que esforzarse mucho para obtener un buen desempeño académico y finalmente entrar a la universidad.

This week, we cover the unsolved murder of university student Diao AiQing in Nanjing, China – a shocking horrific case that holds little leads to this day #podcast #truecrime #ListenNow pic.twitter.com/f13igux53P

— Destination Murder (@dest_murder) January 20, 2021