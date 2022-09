De la oportunidad perdida con Matt Damon al día que se quedó sin voz: 56 hechos no tan recordados de Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

1. Su nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Shakira en árabe significa “mujer llena de gracia” y para los hindúes es el nombre de la diosa de la luz.

Por Infobae

2. Su papá William Mebarak era un joyero estadounidense de origen libanés radicado que a los cinco años se mudó con su familia a Colombia. Se casó con la madre de Shakira, Nidia Ripoll, luego de separarse de su primera esposa con la que había tenido siete hijos. “Ella trabajaba en la empresa de un amigo, y un día vi el viento pegando sus faldas a las piernas, y me enamoré. Y pensé: ‘Ahora se acabó tu tranquilidad, William…’, porque yo entonces era un hombre casado. Y cuando consolidamos nuestra relación, nació nuestra hija Shakira”, explicó el hombre en una entrevista en La Vanguardia.

3. Por tradición familiar los hermanos varones de la cantante se llaman William y las mujeres llevan por segundo nombre Isabel.

4. Dueña de una inteligencia singular, no había cumplido dos años y Shakira ya conocía todas las letras del abecedario, a los tres años ya sabía leer.

5. Con cuatro años comenzó a escribir poesías y se las dedicaba a su mamá, a su papá y a su familia. A esa edad también aprendió a bailar sola la danza del vientre. Habían ido en familia a comer a un restaurante árabe y empezó a imitar a la bailarina.

6. A los ocho años descubrió que “alguna de las melodías que había empezado a imaginar y de la poesía que a ratos escribía podían formar una unidad y crear un perfecto matrimonio llamado canción”. Con 9 años tenía 19 baladas compuestas, con letra y música. Se hizo muy conocida en Barranquilla donde la invitaban a cantar en distintos eventos. Ya hablaban de ella como “la estrella del futuro”.

7. Cincuenta dólares y una bicicleta fue el premio que le dieron a los diez años cuando ganó el concurso Buscando artista infantil, en Telecaribe. Se impuso en el concurso tres años seguidos.

8. De chica era muy extrovertida “la payasa de la clase, bastante indisciplinada e hiperactiva”. A la vez era muy participativa y buena alumna. Siempre tuvo buenas calificaciones.

9. Formó parte del coro escolar pero la echaron porque su voz sonaba demasiado fuerte al lado de la de sus compañeras. “Nunca entré en el coro. Yo quería pero mi profesor no. A él no le gustaba mi forma de cantar, pensaba que era demasiado y decía que mi vibrato era muy fuerte e iba a romper la unidad del coro”, contó en el programa 60 Minutes.

10. Sus compañeros de clase comparaban su voz con la de un animal: “Ellos decían que yo cantaba como una cabra porque mi vibrato era muy rápido, pero ahora esa es una de mis señales de identidad”.

11. En 1991, a los trece años grabó su primer álbum, “Magia”, con las canciones que había empezado a escribir.

12. Siguiendo su sueño en la música, con su mamá, en 1993 se mudaron a Bogotá. Se instalaron en una pieza en una pensión para mujeres. Se levantaban temprano para poder ducharse con agua caliente.

13. En esa época comían poco para ahorrar y visitaban medios y discográficas no según un plan de marketing sino un recorrido estudiado que implicara el gasto mínimo.

14. El disco le permitió ser seleccionada como representante de su país en el Festival OTI, de España, pero como no tenía 16 años no pudo participar.

15. Después grabó “Peligro” pero como no fue un éxito de ventas, aconsejada por la discográfica aceptó protagonizar, en 1994, la telenovela “El oasis”.

16. En 1995 grabó “Pies descalzos” que vendió más de cuatro millones de copias y desde entonces no paró de cantar.

17. Cuando comenzó a ganar dinero lo primero que se compró fue un auto en cuotas. También una guitarra, un órgano y una armónica. No sabía tocarlos pero en unas semanas aprendió.

18. Escucha mucho jazz porque “es la música más feliz que hay sobre la tierra”, también le gusta el folklore colombiano y la música árabe.

19. Es una gran lectora. Le encanta que le regalen libros. Admira al poeta argentino Oliverio Girondo, pero también a Mario Benedetti y Pablo Neruda.

20. Mide 1,57. “De pequeña me encantaba porque era la primera de la fila y la más visible. Siempre tuve el problema de querer llamar la atención”, contaba en una entrevista.

21. “Creo que a nadie le gustaría que Mick Jagger se quitara los pantalones ajustados, no se lo perdonarían nunca jamás. Pero sí aceptan que Madonna se pinte el cabello y aparezca con una peluca gigante en un video. Creo que esas son las ventajas del pop”. (Ahora, septiembre, 1999).

22. En sus comienzos como cantante le llegó una propuesta para protagonizar una película con Matt Damon pero “por cuestiones de tiempo no pude llegar al casting y perdí la oportunidad”. No lo lamentó porque “mi prioridad es la música”.

23. También realizó un casting para ser la pareja de Antonio Banderas en La máscara del Zorro. El papel se lo quedó Catherine Zeta- Jones.

24. Se reconoce obsesiva de su trabajo. Cuando compone puede hacer treinta versiones de la misma canción.

25. Fue muy amiga de Gustavo Cerati. Él le compuso temas y produjo su disco “Fijación oral”. “Gustavo siempre ha sido muy importante en mi vida, incluso desde antes de conocerle, por infinitas razones, pero sobre todo porque en mi opinión es el músico más grande de rock en habla hispana”, dijo la colombiana.

26. La canción ‘La Tortura’, que interpretó junto a Alejandro Sanz, estuvo por 25 semanas seguidas en el top latino de la revista Billboard.

27. En 2014 marcó un récord cuando se convirtió en la primera persona que alcanzó los 100 millones de ‘me gusta’ en Facebook.

28. Su disco “¿Dónde están los ladrones?” se llama así porque semanas antes de entrar a producir el álbum, en un aeropuerto, le robaron el bolso de mano en el que estaban los manuscritos de casi todas las canciones.

29. El 26 de marzo del año 2000, luego de un concierto en el Luna Park, Antonio De la Rúa, hijo del entonces presidente argentino Fernando De la Rúa, se acercó a saludarla a los camarines. Se saludaron y prometieron verse más adelante. Ella volvió en mayo para otro concierto. Días después viajaron a Bariloche.

30. Al tiempo oficializaron su relación. Desde el año 2000, en pleno ascenso de la artista colombiana en el mundo angloparlante, Antonito fue acompañante firme en cada paso. En 2002, por ejemplo, se animó a aparecer en el video de la balada Underneath Your Clothes. En las entrevistas, la intérprete bromeaba con el acento argentino adquirido.

31. Tras 11 años de relación, ambos pusieron punto final en extrañas circunstancias. “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”, afirmaba el comunicado enviado por la propia Shakira a los medios. Pocos meses después, ella comenzó a salir con Gerard Piqué.

32. “Yo participo en cada detalle de mi carrera. Controlo todo. A veces siento que la cabeza me va a explotar, pero no puedo evitarlo. He tratado de delegar, pero la verdad es que no funciona. En serio”. (The Observer, julio 2002).

33. Para sus giras maneja un equipo de más de ochenta personas que viajan con ella en su propio avión.

34. “Lo que más extraño de mi vida anónima es el ocio que es tan creativo. Aquellas tardes en las que desde la escalera de mi departamento en Barranquilla miraba el río Magdalena. Estaba con los pies descalzos y soñaba con los futuros por venir”. (Ahora, julio, 2005).

35. El empresario ruso Suleiman Kerimov le pagó un millón de dólares por cantar en su cumpleaños número 40.

36. Suele acostarse muy tarde a las tres, cuatro de la mañana y no se despierta hasta las 11. Siempre trata de dormir ocho horas porque “no me afecta el humor pero sí la energía”.

37. Es muy golosa. Le fascina el dulce de leche argentino. “Ando por el mundo preguntando, dónde lo puedo comprar y si no, me lo hago traer. Los dulces son mi perdición”.

38. “La curiosidad ha sido siempre mi motor, el no saber a dónde ir y no tenerlo claro. Eso ha sido un buen aliado. Si yo estuviese tan confiada y tan segura de mi talento, quizá ya hubiera abandonado esto. Pero nunca me lo he creído del todo”. (Vogue, junio, 2021).

39. Tiene un olfato bastante desarrollado. Contó que recuerda a alguien por su olor más que por su rostro o su nombre.

40. Políglota, además del español, se comunica en inglés, portugués, francés, italiano y catalán.

41. Entre sus hobbies le gusta trabajar la cerámica de arcilla. La mayoría de los maceteros y jarrones que se ven en casa de su mamá, fueron hechos por Shakira.

42. En sus aproximadamente tres décadas de carrera, ganó más de 400 premios, incluyendo 13 Premios Grammy Latinos y 3 Premios Grammy, y recibió más de 600 nominaciones. Fue la primera artista sudamericana en llevar una canción al número uno del ranking de los premios Billboard Hot 100 y ganar un Grammy, todo en el mismo año.

43. Lleva una vida muy saludable. No bebe alcohol ni fuma, y cuida mucho la ingesta de café.

44. Con apenas 8 años, compuso “Tus gafas negras”. La canción se la dedicó a su padre quien empezó a usar lentes oscuros tras la muerte de su hijo mayor en un accidente de tránsito.

45. Cantó en tres mundiales de fútbol. Su primera aparición fue en 2006 en la Copa del Mundo de Alemania. Allí, interpretó su éxito “Hips don’t lie”. En 2010 cantó nuevamente en el Mundial de Sudáfrica. Fue allí donde “Waka Waka” se convirtió en un éxito mundial. En 2014 actuó en la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil con su éxito “La La La”.

46. En el Mundial de Sudáfrica conoció al futbolista español Gerard Piqué que le dijo que si alzaban la copa la invitaba a cenar. Comenzaron una relación sentimental. En 2013 nació su primer hijo, Milan y en 2015, Sasha.

47. “El matrimonio me asusta. No quiero que (Piqué) me vea como su esposa, sino más bien como una novia. Es como una fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible según su comportamiento”, recalcó en el programa 60 Minutes. En junio de este año el jugador y la cantante anunciaron su separación luego de rumores y desmentidas.

48. En una entrevista reveló que “No hago que mis hijos -Sasha y Milan- escuchen mi música, intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa, intento darles la mayor sensación de normalidad posible. No pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla como cualquier otra persona”.

49. No le gusta maquillarse, pero pese a eso en su cartera nunca falta: corrector para granitos, brillo de labios transparente, rubor y crema autobronceante.

50. Tiene predilección por los mariscos, el chocolate y la comida árabe.

51. De no ser cantante, le habría gustado ser psicóloga o astrónoma.

52. Le encanta andar descalza. “Siempre que puedo aparezco ante todo el mundo sin zapatos, aunque a algunos no les guste”.

53. El 14 de noviembre de 2017 anunció en redes sociales que había contraído una hemorragia en su cuerda vocal derecha durante los ensayos de la gira El Dorado y que necesitaba reposo para curarse. “Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perder mi voz me hizo cuestionarlo todo y confieso que estaba bastante deprimida. Había días que ni salía de la cama. Perder mi voz fue como perder toda mi identidad”, se sinceró en Zona Pop de CNN.

54. Para curarse según contó en The Guardian recurrió a la hipnosis, la meditación e incluso acudió a Lourdes -el famoso lugar de peregrinaje- para recoger agua bendita en busca de una cura milagrosa: “Necesitaba cirugía o intervención divina”, resumió. Finalmente recuperó su voz sin necesidad de pasar por quirófano en lo que ella define como una “experiencia religiosa”.

55. En una entrevista con Jimmi Fallon contó que es la típica mamá colombiana que se encarga de avergonzar a sus hijos en las competencias de Taekwondo: “Soy ese tipo de mamá. La vez pasada estaban en un torneo y yo grito como una loca y el maestro me dio dos advertencias, estuvo a punto de sacarme porque yo le gritaba a mi hijo ‘golpéalo en la cabeza’ … Es pura emoción”.

56. "Hay artistas que siempre necesitan multitud. Yo no necesito eso. Me gusta desaparecer por un tiempo y ser simplemente una persona. El atuendo que más le gusta a mis hijos es mi pijama. Me alegro de que no recuerden a su madre como la gran estrella del pop en el escenario, cubierta de brillos y lentejuelas".