Alumnos indios atan a su profesor a un árbol y lo golpean por ponerles malas notas (Fuertes imágenes)

Un grupo de estudiantes indios de noveno grado ató este lunes a su profesor y a un empleado escolar a un árbol y los golpeó, en represalia por las malas notas que recibieron tras un examen práctico, informan los medios locales.

Por actualidad.rt.com

In #Dumka the students' anger erupted for giving fewer marks in the exam, the teacher was beaten up by tying him to a tree. #Jharkhand #Trending #Viralvideo #India pic.twitter.com/EedCC4o2w2

— IndiaObservers (@IndiaObservers) August 31, 2022